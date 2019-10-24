Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandıELAZIĞ - Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 3 iş yeri, bir ev ve bir motosiklet hırsızlığına karışan şüpheliler M.A., F.Ç. ve Ü.D. belirlendi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çalınan motosiklet, 22 bin TL para, 15 bin TL değerinde inşaat, el aletleri ile 3 adet bilgisayar, 1 adet av tüfeği, elektronik eşyalar ve bakır malzemeler ele geçti.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da 5 ayrı hırsızlığa karışan 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:01 Kaynak: İHA
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