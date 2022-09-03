Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 ayrı yerden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli M.K.'yı tespit etti. Tespit edilen şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli zanlının 10'u hırsızlık olmak üzere toplamda 14 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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