Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

03.09.2022 12:33
Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 ayrı yerden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli M.K.'yı tespit etti. Tespit edilen şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli zanlının 10'u hırsızlık olmak üzere toplamda 14 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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