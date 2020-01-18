Elazığ'da 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Elazığ'da 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışması sonucu şüpheliler, yasadışı yollarla uyarıcı hap getiren Ü.E. ve G.K. belirlendi.Şüphelilerin tespit edilen aracına operasyon yapan ekipler, 5 bin 970 adet cinsel uyarısı hap ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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