Elazığ'da 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışması sonucu şüpheliler, yasadışı yollarla uyarıcı hap getiren Ü.E. ve G.K. belirlendi.Şüphelilerin tespit edilen aracına operasyon yapan ekipler, 5 bin 970 adet cinsel uyarısı hap ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ