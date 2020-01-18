Elazığ'da 5 bin 970 uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

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Elazığ'da 5 bin 970 uyarıcı hap ele geçirildi
6 saat önce
Elazığ'da 5 bin 970 uyarıcı hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Elazığ'da 5 bin 970 uyarıcı hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye'ye yasa dışı yollarla uyarıcı hap getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir araçta yapılan aramada, 5 bin 970 uyarıcı hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.E. ve G.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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