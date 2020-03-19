Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem

Sivrice, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:17 Kaynak: AA

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