Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (2)
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:55 Kaynak: AA
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