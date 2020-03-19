Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi
6 saat önce
Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Depremin kentte de hissedildiğini aktaran Baruş, "Deprem Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerimizde daha fazla hissedildi. Bu ilçelerimizdeki hasarlı binaların çoğunu zaten yıkmıştık. Bu depremin ardından da ekiplerimiz ilgili yerlerle irtibat kurdu. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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