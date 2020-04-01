Elazığ'da 5 gün önceki kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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Elazığ'da 5 gün önceki kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
13 dakika önce
Elazığ'da 5 gün önce silah ve bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elazığ'da 5 gün önce silah ve bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay,merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kullanılan bıçak ve tüfekle 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 48 yaşındaki Z.K., 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öteyandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karışan şüpheliler K.B. T.O. ve Y.O.'yu tespit ederek yakalamasının ardından tutuklanmasını sağlamıştı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:49 Kaynak: İHA
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