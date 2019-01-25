Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5'inci Kattan Düşen Genç Öldü

Elazığ'da 5'inci Kattan Düşen Genç Öldü

22 dakika önce

ELAZIĞ'da, apartmanın 5'inci katından balkondan düşen Ahmet Taha Güneri (26), hayatını kaybetti.

Elazığ'da 5'inci Kattan Düşen Genç Öldü, System.String[]
ELAZIĞ'da, apartmanın 5'inci katından balkondan düşen Ahmet Taha Güneri (26), hayatını kaybetti.

Olay, bugün Elazığ merkez Abdullahpaşa mahallesinde meydana geldi. Saraybosna Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan Ahmet Taha Güneri, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düşerek ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Güneri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneri'nin cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Saraybosna, Ahmet Taha, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:10:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5'inci Kattan Düşen Genç Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]