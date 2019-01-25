Elazığ'da 5'inci Kattan Düşen Genç Öldü
22 dakika önce
ELAZIĞ'da, apartmanın 5'inci katından balkondan düşen Ahmet Taha Güneri (26), hayatını kaybetti.
ELAZIĞ'da, apartmanın 5'inci katından balkondan düşen Ahmet Taha Güneri (26), hayatını kaybetti.
Olay, bugün Elazığ merkez Abdullahpaşa mahallesinde meydana geldi. Saraybosna Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan Ahmet Taha Güneri, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düşerek ağır yaralandı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Güneri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneri'nin cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:48 Kaynak: DHA
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