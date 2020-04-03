Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı - Son Dakika
Elazığ'da 5 katlı apartman, karantinaya alındı
6 saat önce
ELAZIĞ merkezdeki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testinin pozitif çıkması nedeniyle bina, karantinaya alındı.
ELAZIĞ merkezdeki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testinin pozitif çıkması nedeniyle bina, karantinaya alındı.
Sürsürü Mahallesi Zahir Sokak'taki 5 katlı apartmanda oturan kadın ve çocuğunun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadın ve çocuğu, hastanede tedaviye alınırken, valilik kararıyla apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Polis ekipleri, binaya giden yolda önlem alırken, apartmana giriş ve çıkışlar, yasaklandı.Öte yandan kent merkezinde bulunan Hicret Mahallesi'ndeki Yakut Sokak ile Yemişlik köyüne, koronavirüs önlemleri kapsamında giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:54 Kaynak: DHA
Son Dakika Otobüsle gelen kadının testi pozitif çıkınca, diğer yolcular da evlerinde karantinaya... Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu