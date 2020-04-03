Elazığ'da 5 katlı apartmanın çatısı çöktü - Son Dakika

Elazığ'da, 5 katlı apartmanın çatısı çöktü, bina sakinleri tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Küçük Hamam sokakta bulanan bir apartmanın çatısında çökme meydana geldi.

Çatıdan düşen moloz parçaları zemin katta bulunan bir imalathanenin bacası ile tentesini de devirerek yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak apartman sakinlerini tahliye etti.

Çatının, 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü, kentte dün etkili olan sağanağın da etkisiyle çökmüş olabileceği ileri sürüldü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu apartmanda oturulup oturulamayacağına karar verileceği bildirildi.