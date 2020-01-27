Elazığ'da 5 katlı binada yıkılma tehlikesi - Son Dakika
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Elazığ'da 5 katlı binada yıkılma tehlikesi

18 dakika önce

Elazığ'da depremde hasar alan 5 katlı bir binada yıkım tehlikesine karşı tedbir alınıp inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 5 katlı binada yıkılma tehlikesi, System.String[]

Elazığ'da depremde hasar alan 5 katlı bir binada yıkım tehlikesine karşı tedbir alınıp inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan altı iş yeri üst 5 katı daire olan depremde hasar alan Altunbaş Apartmanı yıkılma tehlikesi bulununca tedbir alındı. Apartmanın kontrollü bir şekilde yıkılması planlandığı ve ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Bölgede iş makineleri tedbir alırken itfaiye aracının merdiveni ile yukarıdan inceleme yapılmaya başlandı.

(İHA)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
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