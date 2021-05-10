Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Elazığ'da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
10.05.2021 23:30
Elazığ'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.
Elazığ'da bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.
Yangın, gece merkeze bağlı Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan çatı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, binadaki iş yerleri hariç daire kısımlarının boş olduğu öğrenildi.
(Kamil Can Kılıç/ İHA)
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