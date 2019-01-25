Elazığ'da 5. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Elazığ'da bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşen genç hayatını kaybetti.
Elazığ
'da bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşen genç hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna
Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Taha
G. (26), evlerinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı gören alt kat komşusu durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla genç Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Taha G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:47 Kaynak: İHA
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