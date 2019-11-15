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Elazığ'da 5 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:22 Kaynak: İHA
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araca operasyon düzenledi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler O.A ve R.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ
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