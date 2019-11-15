Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 5 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 5 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da 5 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da 5 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 5 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araca operasyon düzenledi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler O.A ve R.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:22 Kaynak: İHA
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