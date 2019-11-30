Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 50 adet kaçak telefon elegeçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 50 adet kaçak telefon elegeçirildi - Son Dakika

Elazığ'da 50 adet kaçak telefon elegeçirildi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 50 adet gümrük kaçağı telefon ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi.

Elazığ'da 50 adet kaçak telefon elegeçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 50 adet gümrük kaçağı telefon ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler belirledikleri şüpheli araçları durdurdu.Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 50 adet cep telefonu ile powerbank,telefon kulaklığı, ses topu ve şarj cihazı gibi 317 parça aksesuar ele geçirildi.


3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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