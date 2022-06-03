Elazığ'da 50 bin kaçak makaron ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin Elazığ- Bingöl kara yolu üzerinden kente, kaçak makaron getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fizik takip sonucu şüphelinin kullandığı araç kent merkezine giremeden Gülüşkür Karakolu jandarma uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 50 bin bandrolsüz makaron bulundu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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