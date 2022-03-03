Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

03.03.2022 12:27
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik olduELAZIĞ Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanan 50 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

ELAZIĞ Elazığ'da bilinmeyen bir nedenden dolayı rahatsızlanan 50 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi. Ayrıca içeride bir konunun olduğu ifade edildi.

Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu
Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

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Elazığ, Şehit, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika


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