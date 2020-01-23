Elazığ'da 500 aileye gıda desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 500 aileye gıda desteği - Son Dakika

Elazığ'da 500 aileye gıda desteği

6 saat önce

Elazığ'da 500 aileye hazırlanan gıda paketleri ulaştırıldı.

Elazığ'da 500 aileye gıda desteği, System.String[]

Elazığ'da 500 aileye hazırlanan gıda paketleri ulaştırıldı.


İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından "Mutlu olmak istiyorsan, mutlu et" sloganı ile çalışma yapıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan çalışmada 500 adet gıda kolisi hazırlanarak, yetim ve muhacir ailelerin evlerine ulaştırıldı.


Yapılan yardımla ilgili bilgi veren Yetim Komisyonu Başkanı Abdultalip Demirtaş, komisyon olarak hayırsever insanların katkıları ile temin edilen 500 adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.


Yardımların 300 kolisinin yetim, 200 kolisinin de muhacir ailelere ulaştırıldığını aktaran Demirtaş, soğuk kış günlerinde ailelerin içlerini ısıtmaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 500 aileye gıda desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]