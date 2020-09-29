Elazığ'da 500 koç devlet desteğiyle üreticilere dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile Elazığ'da yetiştirilen "Morkaraman ve Akkaraman" ırkı 500 damızlık koç yüzde 50 hibe desteği ile üreticilere dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Koyun Keçi Birliği tarafından "Koyun ve keçilerde verimliliği arttırma projesi" kapsamında Kozluk köyünde bulunan teke ve koç geliştirme işletmesinde yetiştirilen koçlar, için kura çekme programı düzenlendi.

Projeye başvuran 120 üreticiye kura yöntemiyle 500 damızlık koç teslim edildi.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, burada yaptığı açıklamada bakanlık olarak sağladıkları destekler ile hayvancılıkta verimliği arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile yüzde 50 hibe ile kurulan ve 1 milyona mal olan tekke ve koç geliştirme merkezinde yetiştirilen hayvanları üreticilere dağıttıklarını aktaran Karahan, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile küçük baş hayvan sahiplerine 250 adet koyuna bir koç olacak şekilde toplamda her bir kişiye en fazla 5 koç alacakları şekilde bu geliştirme merkezinde elde edilen koçlardan yine bakanlığın destekleri ile yüzde 50 hibe destek sağlıyoruz. Şimdi de 2020 yılı için planladığımız 500 adet damızlık koçun dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Biraz önce kura çekimini yaptık. Vatandaşlarımız kendi eli ile kuralarını çektiler. ve küpe numarasına göre kendisine düşen koçları kendilerine teslim edeceğiz. "

Elazığ'ı hayvan üretiminde ön sıralara taşımaya çalıştıklarını ifade eden Karahan,"İlimiz küçük baş hayvancılıkta gerçekten hem Akkaraman hemde Morkaraman ırkı ile ilgili çok ciddi bir kapasiteye sahip. Bizlerde bakanlık olarak bu sektörün daha da gelişmesi ileriye gitmesi ve özelliklede bu tekke ve koç geliştirme merkezi ile birlikte daha kaliteli verimi yüksek hayvan ırkları ile çalışmalarını sağlamak üzere bu projeyi hayata geçirdik. Bu gün dağıtacağımız koçlar ile birlikte bu sektördeki verimliliği bir kat daha arttırmış olacağız." diye konuştu.

Elazığ Koyun Keçi Birliği Başkanı Mahmut Sezer de 1 yıl önce devlet desteği ile kurdukları tesiste ürettikleri hayvanları dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Hayvanları kura yöntemi ile dağıttıklarını belirten Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah ülke ve Elazığ ekonomisi için hayırlara vesile olur. Burayı kurduğumuz için burada kaliteli koçlarımızı yetiştiriyoruz. Koçlarımız gerçekten çok kaliteli. Bundan sonra ki dönemlerde daha kalitelisini alacağız. Bunu da yüzde 50 hibe desteği ile dağıtacağız. Toplamda bizim 500 adet dağıtma kotamız var yıllık. Bu gün 500'ü tamamlıyoruz. Bu hayvanları kendi projelerimiz ile Elazığ'da seçiyoruz. Biz dışarıda her hangi bir üreticiden hayvan alamıyoruz. Halk elinde ıslah projesinde seçilen hayvanları alıyoruz."

Damızlık koç alamaya gelen Cevdet üzüm ise "Allah devletimizden razı olsun. Bu uygulamayı yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bizde baktığımız hayvanların kaliteli olması için bu imkandan faydalanıyoruz. Bize bu hayvanları yüzde 50 hibe verdikleri içinde mutluyuz. "

20 yıldır hayvancılık mesleği ile uğraşan Gökhan Akpolat da "Üretimimizin daha kaliteli olması açısından burada kura yolu ile bize damızlık koçlar verilecek. Bu güzel projeyi ilimize kazandırdıkları için mutluyuz. Güzel bir koç bekliyorum. Kuralar şuanda çekiliyor. Daha iyi üretim için buradayız."