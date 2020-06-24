Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son 1 haftada 51 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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