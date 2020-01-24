Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem Erzincan'da da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem Erzincan'da da hissedildi
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğünde ki deprem Erzincan'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:45 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğünde ki deprem Erzincan'da da hissedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen 6,5 büyüklüğünde ki depremden etkilenen Erzincan'da vatandaşlardan bazıları evlerini terk etti.
Erzincan'dan 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.
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