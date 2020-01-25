Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem - Yaralıların enkazdan çıkarılması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem - Yaralıların enkazdan çıkarılması - Son Dakika

Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem - Yaralıların enkazdan çıkarılması

6 saat önce

Elazığ Maden ilçesi Gezin Beldesi çöken apartmandan görünüm Arama kurtarma çalışmaları Yaralının enkaz altından çıkarılması ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ Maden ilçesi Gezin Beldesi çöken apartmandan görünüm

Arama kurtarma çalışmaları

Yaralının enkaz altından çıkarılması

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi de etkilendi.

Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem - Yaralıların enkazdan çıkarılması

Elazığ, Deprem, Gezin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi
Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 07:15:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem - Yaralıların enkazdan çıkarılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]