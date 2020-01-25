Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - 10 - Son Dakika

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - 10
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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - 10 (ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - 10 (ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI)
(Tür: Yurt)
Son Dakika Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu