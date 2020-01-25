Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (10) - Son Dakika

MSB: DEPREMİN ARDINDAN KRİZ MASALARI OLUŞTURULDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 'nda kriz masaları oluşturulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı 'nda ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturuldu. İlk olarak Sağlık Bakanlığı AFAD , Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepler alındı. İhtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler hızlı bir şekilde görevlendirildi. İlk olarak 1 genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibi Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Batman 'da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi" denildi.

Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda 1'i ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderilmesinin planlandığı bildirilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda; Ankara Kayseri ve Konya 'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Elazığ'a ulaştırılması sağlanacak. Tüm milletimizi derinden üzen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 'DEPREM YARDIMLARI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü belirtilerek, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN MEDYAYA 'HASSASİYET' ÇAĞRISI

İletişim Başkanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılacak yayınlara ilişkin medyaya hassasiyet çağrısında bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem, ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli tedbirleri almakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir" denildi.

'TEYİT EDİLMEYEN GÖRÜNTÜ VE BİLGİLER YAYINLANMAMALI'

"Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede bulunan bakanlarımız ve diğer resmi kurumlarımız tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir. Doğru bilgi için kesinlikle resmi kaynaklar takip edilmeli, AFAD'ın acil durum bilgilendirmeleri dikkate alınmalıdır. Teyit edilmeyen görüntü ve bilgiler kesinlikle yayınlanmamalı ve paylaşmamalıdır. Konuya, medya kuruluşlarının sosyal medya mecralarında da benzer şekilde yaklaşılmalıdır. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişiler medya mensuplarımızca çalışmaları engelleyecek ölçüde meşgul edilmemelidir. Deprem bölgesinde başta olmak üzere telefon vb. tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesinin de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biri olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır."

Haber: ANKARA,