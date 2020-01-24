Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. - ELAZIĞ
Son Dakika MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı