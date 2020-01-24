Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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