Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:18 Kaynak: AA
Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son Dakika MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı AB'den Elazığ'daki deprem için "dayanışma" mesajları geldi