Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

(İHA)

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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