Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2)

6 saat önce

İHBARLAR GELİYORElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

İHBARLAR GELİYOR

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 DAKİKA SONRA 2'NCİ SARSINTI

İlk sarsıntının ardından saat 21.08'de, merkez üssü yine Sivrice olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA, MERSİN, HATAY, OSMANİYE VE NİĞDE'DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde'de de hissedildi. Hatay ve ilçelerinde bazı vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarıya attı. Kısa süreli paniğin ardından vatandaşlar evlerine girerken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:40 Kaynak: DHA
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