Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI KINIK'TAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Elazığ 'da meydana gelen 6.8'lik depreme ilişkin ilişkin, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz" dedi.

Başkan Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, vatandaşların hasarlı olan binalara girmemelerini, AFAD ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlemelerini istedi. Kınık, şunları kaydetti:

"Bölgede olası ihtiyaçlar için hastanelere ilave kan tedarik planlaması yapılmıştır. AFAD ve Valilikten yapılacak uyarıları dinleyelim, Elazığ dışından telekom ve GSM şebekelerini arayarak meşgul etmeyelim, vatandaşlarımız kısa mesaj ve interneti kullansın. Erzurum Adana , Elazığ, Ankara 'dan afet öncü ekiplerimiz ve komşu il ve ilçe Kızılay gönüllülerimiz bölgeye intikal halindeler. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerimiz hasar ve yıkım bilgisi geçiyorlar. Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz."

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK HAVA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'daki depremin ardından kentteki hava durumuyla iligli bilgiler paylaşarak soğuk hava ve don uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamadai, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer -7 ila -12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haber-Kamera: ANKARA,