Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3)

6 saat önce

DEPREM ?KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİElazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3), System.String[]

DEPREM ?KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı nedeniyle paniğe kapılanlar kendilerini dışarı attı. İki ilde de deprem herhangi bir hasara yol açmazken, halk paniğe kapıldı. Halk yakınlarını telefonla arayıp, haber almaya çalışırken, uzun süre sokakta kaldıktan sonra depremin merkez üssünün Elazığ olduğunu öğrenince yeniden evlerine döndü.Gaziantep Valisi Davut Gül de depremin Gaziantep'te hissedildiğini ancak kentte herhangi can ve mal kaybı bulunmadığını açıkladı.

Ömer KOÇ- Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ- GAZİANTEP,


Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:49 Kaynak: DHA
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