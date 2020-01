Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor" denildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."

KILIÇDAROĞLU ELAZIĞ VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

Elazığ'daki 6.8'lik depremle ilgili, TBMM Başkanı mUstafa Şentop açıklamalarda bulundu. Şentop, açıklamasında "Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tesbit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından sür'atle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa 'da da hissedildi. Deprem, bir yerel televizyonda canlı yayınlanan programda ekranlara yansıdı. Deprem anında yaşanan korku ve panik ekranlara yansıdı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEVLETİMİZ GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır" dedi.

İletişim Başkan Fahrettin Altun, Elazığ'nın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tedbirleri aldığını belirten Altun, telefon ve benzeri iletişim araçlarının meşgul edilmemesi uyarısında bulundu. Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur. Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.ö

ERZURUM'DAN 30 KİŞİ 7 ARAÇLA YOLA ÇIKTI

Erzurum Afet ve Acil Durumu (AFAD) Müdürü Selahattin Karslı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından hazır kıta ekibinin bölgeye gittiğini bildirdi. Deprem olur olmaz ilgili birimleri bilgilendirdiklerini kaydeden Karslı, "Acil durum yönetim merkezimizi hemen topladık. Depremin hemen ardından öncelikle hazır kıta ekibimizi gönderdik. Daha sonra 30 kişilik ekibimiz 7 araçla yola çıktı. 26 hizmet grubumuzu kurumda topladık. 3 ambulans, 1 UMKE, 2 TIR lojistik çadırımızı hemen yola çıkardık. Ayrıca, deprem bölgesine Aras Elektrik ve Türk Telekom 'dan ekipler de gönderildi" dedi.

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bölgeye 2 adet afet kurtarma aracı ve 8 personel gönderdi.

BAKAN KURUM İLE BAKAN SOYLU, ELAZIĞ'A HAREKET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Bakan Murat Kurum 'un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte Elazığ'a hareket etmişlerdir. Çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere Elazığ'a yönlendirilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ - ANKARA - ERZURUM,