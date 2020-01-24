Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika

Öte yandan vatandaşlar, evlerinde yaşadıkları bu anları cep telefonu kamerası tarafından görüntüledi. Görüntülerde, evlerin tavanında bulunan avize ve lambaların kıs süre sallandığı görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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