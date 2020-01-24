Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (4)

6 saat önce

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KARADENİZ'DE DE HİSSEDİLDİElazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (4), System.String[]

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KARADENİZ'DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen deprem, Şırnak, Mardin, Diyarbakır'ın yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Samsun ve Çorum'da da hissedildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan vatandaşlar, evlerinde yaşadıkları bu anları cep telefonu kamerası tarafından görüntüledi. Görüntülerde, evlerin tavanında bulunan avize ve lambaların kıs süre sallandığı görülüyor.

TRABZON,


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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