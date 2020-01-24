Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (5) - Son Dakika

AFAD: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, depremin ardından bölgede 30 artçı sarsıntı kaydedildiği bildiridi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği belirtilerek, "Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD'ın Adana , Afyonkarahisar, Amasya Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir."

Açıklamada, AFAD Adana, Adıyaman , Diyarbakır, Erzurum Erzincan , Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9200 battaniye sevk edildiği belirtilerek, " Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS 'lerin tercih edilmesi, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği aktarıldı. Açıklamada, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ VALİSİ OKTAY

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım , Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin, "225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır" dedi.

DEPREMDEN KAÇAN MUHTAR, KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirip öldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Sarsıntı sırasında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan muhtar Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ramazan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FUAT OKTAY'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depreme ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay açıklamasında, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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Haber: ANKARA-ELAZIĞ-KAHRAMANMARAŞ-İSTANBUL,

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