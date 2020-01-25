Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (6) - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 8, MALATYA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KILIÇDAROĞLU: 'DUALARIMIZ, CAN KAYBININ DAHA FAZLA ARTMAMASI İÇİN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için" ifadelerini kullandı.

THY'DEN ELAZIĞ'A UÇAK

Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen depremin artından bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için 300 kişilik bir AFAD ekibi Türk Hava Yolları 'nın tahsis ettiği uçakla Elazığ'a gidecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02: 00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

150 TL SABİT FİYAT OLACAK

Fiyat değişikliği ile ilgili de bilgi veren Üstün açıklamasına şöyle devam etti:

"Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz"

MERSİN'DEN 11 KİŞİLİK AFAD EKİBİ ELAZIĞ'A GİTTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi , 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.

KURUMLARIMIZ KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDE DEPREM AÇIKLAMASI

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener , Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat Kandilli Rasathanesi'nde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğünün elde edilen verilerle değiştiğini şu an için 6.6 büyüklüğünde belirlenen sarsıntının 'çok şiddetli bir deprem' olarak algılandığını vurgulayarak, "Bölgede, tarihsel depremler var, büyüklüğü 6.9-7 arasında olan. Bölge, Doğu Anadolu fay hattı oldukça aktif bir bölge bu nedenle bölgenin aktivitesi ve deprem yoğunluğundan söz etmek çok doğal. Deprem, Doğu Anadolu fay hattının karakterine uygun bir deprem. 6.8'lik depreme baktığımızda 40 kilometrelik bir alana yayılıyor, artçılarla birlikte 75 kilometrelik bir alanı etkiliyor. Artçıların devam etmesi bekleniyor" dedi.

"ARTÇILARIN YARIN VE ERTESİ GÜN DEVAM ETMESİ MÜMKÜN"

Prof. Dr. Özener, bu artçıların yarın ve ertesi günler de devam etmesinin mümkün olduğunu belirterek, bölgenin sismik olarak aktif bir bölge olduğunu ve depremin bu bölgede uzun zamandır beklendiğini, bu sismik boşluğun dolduğunu dile getirdi. Özener, "Artçılara baktığımızda kaydettiğimiz en büyük 4.8'lik sarsıntı söz konusu. Vatandaşların hasarlı binalara girmekten kaçınmasında fayda var. Bu konuda yapılacak en büyük şey, depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

"OLUR MU? OLMAZ MI'DAN ÖTE HAZIR OLUNMALI"

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 1 hafta içinde üst üste gelen depremlerin Türkiye 'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini açığa çıkardığını söyledi. Özener, "Bu büyüklükte depremlerin Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattında olması çok normal. Bu bölgeler aktif bölgeler. Bilimsel olarak bölgede meydana gelen depremin büyüklüğünü ve fay uzunluğunu tahmin edebiliyoruz bu nedenle sürpriz değil, ancak zamanını bilmiyoruz. Bu nedenle 'Olur mu? Olmaz mı?' diye düşünmek yerine, hazır olmak için çabalarsak çok daha anlamlı olur" dedi.

"ÇÜRÜK BİNALARA GİRİLMESİN, AFAD'IN UYARILARINA UYULSUN"

Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede yapı stokunun iyi olmadığını, bu nedenle can ve mal kaybının meydana gelebileceğini belirtti. Bölgedeki halka uyarılarda bulunan Özener şunları söyledi:

"Artçıların devam etme olasılığı var bu nedenle eğer binalarla ilgili şüphe varsa bizim tavsiyemiz bu binalara, çürük binalara girilmemeli. Belli bir süre teyakkuzda olunmalı. Lütfen, vatandaşlar haberleri gerçek kaynağından alsınlar, gerçek ve doğru bilgiye ulaşsınlar. Devletin resmi makamlarını takip etsinler. AFAD'ın uyarılarına uysunlar."

"FAY HATTININ UÇ NOKTALARI RİSKLİ"

Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ise, "Önümüzdeki günlerde uydulardan gelec deprem ile ilgili daha rahat konuşulabilecek, Ancak şunu bilmek gerek kırılan fay hattının uç kısımlarında risk atmış durumda. Bu noktalara dikkat etmek gerekli" dedi.

"ARTÇILAR ZAMAN İÇİNDE AZALARAK DEVAM EDECEKTİR"

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise, artçı sarsıntıların yaklaşık 1 hafta devam etmesini beklediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız dikkat etmeli, artçıların büyüklük ve sıklıkları zaman içinde azalarak devam edecektir. Doğu Anadolu fay hattında yüksek enerjili ve büyük depremler görmek mümkün. İstatistiki açıdan bekliyorduk. Coğrafya, deprem coğrafyası bu nedenle deprem bilinci yüksek bir toplum olmamız ve depreme dayanıklı binalarda oturmamız gerekli.

KOCAELİ'DEN DEPREM BÖLGESİNE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Başkanlığı'nın talimatıyla Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. İstanbul Atatürk Havalimanı 'ndan kargo uçağıyla İstanbul, Bursa ve Sakarya ekipleriyle birlikte deprem bölgesine gidecek Kocaeli AFAD ekipleri, depremden hemen sonra İl Müdürlüğü'nde toplanarak organize oldu ve harekete geçti. Diğer ekipler de teyakkuz halinde İl Müdürlüğü'nde bekliyor.

SAKARYA'DAN BÖLGEDE DEPREM TIR'I

İzmit Belediyesi depremin ardından arama kurtarma ekibinin bölgeye gitmek üzere harekete geçtiğini açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , "Depremi en iyi bilen kent olarak durumun hassasiyetinin farkındayız. Dualarımız ve yardımlarımız Elazığlı vatandaşlarımızla olacak." dedi.

ELAZIĞ'DA 8, MALATYA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği ve toplam artçı deprem sayısının 60 olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya 'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır" denildi.

990 ÇADIR, 712 YATAK GÖNDERİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş , Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekip gönderen AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, deprem bölgesinde 11 araç, 46 personelle kış şartlarına uygun 990 çadır ve 712 yatak gönderdiklerini söyledi. Karslı, Sağlık Müdürlüğü'nden 2'si ambulans 5 araç 20 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2 araç 8 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan ise 2 araç ve 3 personelin Elazığ'a gönderildiği bilgisini verdi.

'KARADENİZ SAHİLİNDEN İSRAİL'E KADAR HİSSEDİLDİ'

Türkiye, Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Okay Memiş, depremin Erzurum'un Çat ve Hınıs ilçelerinde hissedildiğini söyledi. Vali Memiş, "O kadar enteresan bir deprem ki Karadeniz sahilinden İsrail 'e varana kadar Doğu Anadolu fay hattında hissedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada fazla hissedilmedi, Hınıs ve Çat'ta kısmen hissedildi. Oralarda da olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz. 6.8 şiddetindeki deprem büyük bir deprem. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşları bütün imkanlarıyla oraya seferber olmak durumunda. Erzurum bu konuda çok deneyimli bir vilayet, bölge merkezi. Depolarımızda çok iyi durumdayız yaklaşık 10 bin çadırımız var. Bölgeye 990 tane çadır gönderdik kış şartlarına uygun. 712 yatak gönderdik. Belki de Elazığ'a en önce yardım ekibi gönderen illerin başında geliyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ EKİNCİ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan, Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ-ANKARA-İSTANBUL-MERSİN-KOCAEL-SİVAS,