Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (8) - Son Dakika

BAKAN SOYLU: ELAZIĞ'DA 10, MALATYA'DA 5 VATADAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen ve yurdun doğusunda etkili olan Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısını 15 olarak açıkladı. Bakan Soylu, 30 vatandaşın enkaz altında bulunduğunu ve ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, " Elazığ'da 10, Malatya'da 5 vatandaş hayatını kaybetti. Elazığ'da 405, Malatya'da ise 148 vatandaşımız yaralandı." açıklamasında bulundu.

BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANDI

Depremden sonra bölge yaşanan artçı şoklarla beşik gibi sallandı. Bakan Soylu 6.8'lik depremin ardından biri 5.4 ve 10'u 4'ün üzerinde olan 97 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

BOLU'DAN ELAZIĞ'A ARAMA- KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Bolu 'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma çalışmalarına destek için Bolu'dan ekipler yola çıktı. 5 kişilik UMKE ve 6 kişiden oluşan 2 ekip 112 Acil personeli Elazığ'a doğru yola koyuldu. Ekipler, Bolu'dan çadır, medikal malzeme, yatak ve 1 adet lojistik aracını bölgeye ulaştıracak. Ayrıca arama- kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek verecek.

ORDULULAR, ELAZIĞ İÇİN SEFERBER OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi , Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağrıldı. Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular, seferber oldu. Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3 bin adet battaniye, 4 bin adet uyku seti ve 3 bin adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 TIR, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak TIR ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 TIR olmak üzere toplam 3 TIR'ı bölgeye gönderdi.

Büyükşehir belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 arama- kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

TÜRK KIZILAY: BÖLGEDEKİ KAN İHTİYACI KARŞILANMIŞTIR

Türk Kızılay , Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi, hastanelerdeki faaliyetlerin aksamaması için halkı duyarlı olmaya davet etti.

Türk Kızılay'ın Twiiter hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından karşılanmıştır. Hastanelerimizdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

ERBAŞ: VATANDAŞLARIMIZ CAMİLERİMİZDE GECEYİ GEÇİREBİLİRLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların, geceyi camilerde geçirebileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerine yer verdi.

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