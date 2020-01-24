Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Samsun'da da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Samsun'da da hissedildi
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Samsun ile bazı ilçelerinde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:16 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Samsun ile bazı ilçelerinde de hissedildi.
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