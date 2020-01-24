Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi - Son Dakika

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi

6 saat önce

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas'ta da hissedildi. Depremi fark eden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:33 Kaynak: AA
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