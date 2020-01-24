Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi
6 saat önce
AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:33 Kaynak: AA
AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas'ta da hissedildi. Depremi fark eden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
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