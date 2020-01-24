Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi - Son Dakika

AFAD 'dan yapılan açıklamada, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas 'ta da hissedildi. Depremi fark eden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

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Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu