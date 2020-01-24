Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi (2) - Son Dakika

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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi (2)
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ki deprem Sivas ve Kayseri illeri ile bazı ilçelerinde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:12 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ki deprem Sivas ve Kayseri illeri ile bazı ilçelerinde de hissedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ki depremden etkilenen Sivas ve Kayseri'deki vatandaşlardan bazıları evlerini terk etti.
Sivas'tan Elazığ'a gitmek üzere AFAD ekiplerinin yanı sıra, 3 ambulans ve 3 UMKE timi olmak üzere 25 kişilik sağlık ekibinin hazır bekletildiği öğrenildi.
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