Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi (2) - Son Dakika

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi (2)

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ki deprem Sivas ve Kayseri illeri ile bazı ilçelerinde de hissedildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ki deprem Sivas ve Kayseri illeri ile bazı ilçelerinde de hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ki depremden etkilenen Sivas ve Kayseri'deki vatandaşlardan bazıları evlerini terk etti.

Sivas'tan Elazığ'a gitmek üzere AFAD ekiplerinin yanı sıra, 3 ambulans ve 3 UMKE timi olmak üzere 25 kişilik sağlık ekibinin hazır bekletildiği öğrenildi.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi (2)

Kayseri, Elazığ, Deprem, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem Sivas'ta da hissedildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]