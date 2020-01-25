Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem - Sivrice Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü binası - Son Dakika

Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sivrice Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü binası maddi hasar oluştu.

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Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi