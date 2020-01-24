Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - Sivrice'de çöken binada kurtarma çalışmaları (4) - Son Dakika

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Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem - Sivrice'de çöken binada kurtarma çalışmaları (4)
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Enkaz görüntüleri Cesede ulaşılması ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem
Enkaz görüntüleri
Cesede ulaşılması ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Çöken bir binada ekipler arama kurtarma çalışması yapılıyor.
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