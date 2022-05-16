Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu

16.05.2022 15:25
Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 6 aydır kayıp olan kadının cesedi bir barakada naylona sarılmış halde toprağa gömülü bulundu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 6 aydır kayıp olan kadının cesedi bir barakada naylona sarılmış halde toprağa gömülü bulundu.

Hakkında 6 ay önce kayıp ihbarında bulunulan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın'ın (36) bulunması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Apaydın'ın son olarak ilçe merkezinde N.C'nin aracına bindiği tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan N.C, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü, cesedi de kendisine ait bahçede bulunan bir barakanın içerisinde toprağa gömdüğünü itiraf etti.

N.C'nin gösterdiği yerde yapılan aramada, Apaydın'ın cesedi naylona sarılmış halde toprağın 1,5 metre altında bulundu.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Apaydın'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da kasım ayından itibaren kayıp olan kadın, evinin bahçesinde gömülmüş halde bulundu Elazığ'da kasım ayından itibaren kayıp olan kadın, evinin bahçesinde gömülmüş halde bulundu Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement