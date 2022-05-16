ELAZIĞ'DA 6 AYDIR KAYIP REMZİYE, ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA 6 AYDIR KAYIP REMZİYE, ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ

16.05.2022 13:25

ELAZIĞ'da kasım ayından beri kayıp olarak aranan ve güvenlik kameralarından en son Karakoçan'da yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği belirlenen Remziye Apaydın'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

ELAZIĞ'da kasım ayından beri kayıp olarak aranan ve güvenlik kameralarından en son Karakoçan'da yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği belirlenen Remziye Apaydın'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Özel ekip tarafından Apaydın'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Cav, cesedi kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi 1,5 metre derinlikte gömülü halde bulundu.

Elazığ'da kasım ayından beri haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 çocuk annesi Remziye Apaydın ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu. Yapılan teknik takiple Apaydın'ın kaybolmadan önce Karakoçan ilçesinde yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildi. Apaydın'ın telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen ekip, Nihat Cav ile sık sık görüştüğünü belirledi. Ekipler, ayrıca Apaydın'ın kaybolmadan önce Kovancılar ilçesinde bulunan evinin ve ziynet eşyalarının satıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, Nihat Cav'ı takibe alarak birçok kişinin bilgisine başvurdu. 6 aylık çalışma sonunda Nihat Cav ve birçok kişi gözaltına alındı.

Nihat Cav, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü ve Karakoçan ilçesine bağlı Yenice köyünde bulunan kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Kadavra köpekleri ile yapılan ilk aramada Apaydın'ın cesedi bulunamayınca Nihat Cav, güvenlik önlemleri altında olay yerine götürülerek yer tespiti yapıldı. Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi naylon poşetlere sarılı bir şekilde 1,5 metre derinlikte bulundu. Apaydın'ın cenazesi otopsi için Elazığ'a götürüldü.

Yapılan incelemede Nihat Cav'ın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Nihat Cav ve gözaltına alınan diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ELAZIĞ'DA 6 AYDIR KAYIP REMZİYE, ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ
ELAZIĞ'DA 6 AYDIR KAYIP REMZİYE, ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ
ELAZIĞ'DA 6 AYDIR KAYIP REMZİYE, ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ
ELAZIĞ'DA 6 AYDIR KAYIP REMZİYE, ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ

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Elazığ'da kasım ayından itibaren kayıp olan kadın, evinin bahçesinde gömülmüş halde bulundu Elazığ'da kasım ayından itibaren kayıp olan kadın, evinin bahçesinde gömülmüş halde bulundu Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu Elazığ'da 6 aydır kayıp olan kadının cesedi barakada toprağa gömülü bulundu Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu Elazığ'da kaybolan kadının cesedi, poşete sarılı olarak bulundu

Karakoçan, Jandarma, Elazığ, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 6 AYDIR KAYIP REMZİYE, ÖLDÜRÜLÜP BAHÇEYE GÖMÜLMÜŞ - Son Dakika


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