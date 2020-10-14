Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı

ELAZIĞ'da, 6 evden kombi hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

ELAZIĞ'da, 6 evden kombi hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 evden kombi çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kombilerin K.B. tarafından çalındığını belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla K.B.'yi gözaltına aldı.Polis merkezine getirilen K.B.'nin, hırsızlık ve uyuşturucu gibi 10 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan K.B., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.



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