Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı

14.10.2020 15:15
Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı, System.String[]

ELAZIĞ'da, 6 evden kombi hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

ELAZIĞ'da, 6 evden kombi hırsızlığı yapan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 evden kombi çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kombilerin K.B. tarafından çalındığını belirlendi. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla K.B.'yi gözaltına aldı.Polis merkezine getirilen K.B.'nin, hırsızlık ve uyuşturucu gibi 10 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan K.B., sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.


Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar
Belhanda ve Feghouli performanslarını artıramazlarsa kadro dışı kalabilirler Belhanda ve Feghouli performanslarını artıramazlarsa kadro dışı kalabilirler         
15:13
12.5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in ailesi isyan etti: Oğlum zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti 12.5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in ailesi isyan etti: Oğlum zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti         
15:04
Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor Mal varlıklarına el konulan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor         
14:29
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 15:25:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da 6 evden kombi hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei