Elazığ'da 6 kilo 650 gram uyuşturucu elegeçirildi
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Elazığ'da Jandarma ekipleri bir araçta 6 kilo 650 gram uyuşturucu elegeçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
'da Jandarma
ekipleri bir araçta 6 kilo 650 gram uyuşturucu elegeçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Arıcak
ilçesinden Elazığ merkezine uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağını öğrenen ekipler, tespit ettikleri aracı Yazıkonak
beldesinde durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada iki ayrı çanta içerisinde 6 kilo 659 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma da ifadesi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
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