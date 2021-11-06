Kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Kuyulu köyünde ikamet eden Z.B'nin evinde arama yaptı.
Aramada, sigara dolum makinesi, kompresör makinesi, 139 kilogram tütün, 14 bin 400 dolu makaron, 57 bin 400 boş makaron, 30 adet sökülmüş bandrol, 340 adet boş sigara paket ele geçirildi.
Olayla ilgili Z.B. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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