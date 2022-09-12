ELAZIĞ'DA 60 YAŞ ÜZERİ 'YETİŞKİN GENÇLER BOCCE TURNUVASI'

TÜRKİYE geneli düzenlenen ve 55 kentten 108 huzurevinin katıldığı 60 yaş üzeri 'Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nın 4. Grup maçları, Elazığ'da devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 'Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi'nde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlattığı 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi Elazığ'da sürüyor. 4. grupta mücadele eden Gazi Huzurevi ikinci maçını sahasında Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi ile oynadı. Maç, Gazi Huzurevi'nin 12 - 4 üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü maçında Malatya Huzurevi ile karşı karşıya gelen Gazi Huzurevi 12-3 üstünlük ile maçı alarak grupta liderliğini sürdürdü. (DHA)