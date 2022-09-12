ELAZIĞ'DA 60 YAŞ ÜZERİ 'YETİŞKİN GENÇLER BOCCE TURNUVASI' - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA 60 YAŞ ÜZERİ 'YETİŞKİN GENÇLER BOCCE TURNUVASI'

12.09.2022 15:33

TÜRKİYE geneli düzenlenen ve 55 kentten 108 huzurevinin katıldığı 60 yaş üzeri 'Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nın 4. Grup maçları, Elazığ'da devam ediyor.

TÜRKİYE geneli düzenlenen ve 55 kentten 108 huzurevinin katıldığı 60 yaş üzeri 'Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nın 4. Grup maçları, Elazığ'da devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 'Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi'nde yer alan ve huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyalleşerek fiziksel güçlerini artırmaya yönelik olarak başlattığı 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi Elazığ'da sürüyor. 4. grupta mücadele eden Gazi Huzurevi ikinci maçını sahasında Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi ile oynadı. Maç, Gazi Huzurevi'nin 12 - 4 üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü maçında Malatya Huzurevi ile karşı karşıya gelen Gazi Huzurevi 12-3 üstünlük ile maçı alarak grupta liderliğini sürdürdü. (DHA)

YORUMLAR
500
Elazığlı Üretici: 'Kesilen Hayvanlar Küpeden Düşürülmediği İçin Hayvan Sayısı Fazla Görünüyor' Elazığlı Üretici: 'Kesilen Hayvanlar Küpeden Düşürülmediği İçin Hayvan Sayısı Fazla Görünüyor' Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılı başladı Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 60 YAŞ ÜZERİ 'YETİŞKİN GENÇLER BOCCE TURNUVASI' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 60 YAŞ ÜZERİ 'YETİŞKİN GENÇLER BOCCE TURNUVASI' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement