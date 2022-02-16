Elazığ'da 600 kilo demir çalan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da 600 kilo demir çalan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir inşaattan 600 kilo demir çalan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişlik TOKİ konutları inşaatından demir çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan il merkez ilçe jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri hırsızlık yapan şüphelilerin araçları takibe alındı. Ekipler, demirlerin yüklendiği kamyoneti durdurarak arama gerçekleştirdi, aramada kamyonetin kasa bölümünde yaklaşık 600 kilogram demir malzemesi ele geçirilirdi. Olayda bir diğer araçta bulunan şüphelilerin ve otomobilde yapılan aramada ise 1 gram esrar maddesi ve kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, aracın gizli bölmelerinde saklanmış olarak 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörde takılı 6 adet fişek ele geçirildi.

5 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.