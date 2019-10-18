Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 600 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken 10 bin 555 TL ceza kesildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, çalışma kapsamında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada piyasa değeri 72 bin lira olan 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.G.,M.T., M.B. ve A.O.G'ye '4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasın Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet Suçu'ndan 10 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.



Ekiplerin kaçakçılıkla ilgili çalışmasını sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ