Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi

34 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 600 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken 10 bin 555 TL ceza kesildi.

Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 600 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken 10 bin 555 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, çalışma kapsamında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada piyasa değeri 72 bin lira olan 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.G.,M.T., M.B. ve A.O.G'ye '4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasın Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet Suçu'ndan 10 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.


Ekiplerin kaçakçılıkla ilgili çalışmasını sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi
Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti; 3 bin tl adli para cezasına çarptırıldı Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti; 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:03:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]