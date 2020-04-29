Elazığ'da 62 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan O.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın alt kısmına gizlenmiş 62 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Elazığ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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